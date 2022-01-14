الصدر يعلق بشأن قصف المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية

2022/01/14 | 11:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على القصف الذي استهدف المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية في بغداد، والذي أدى الى ضحايا من للمواطنين المدنيين.

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