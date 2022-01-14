2022/01/14 | 11:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: b4R2I3rd2Cw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهالي النجف يتظاهرون احتجاجا على تنصيب الوائلي محافظا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهالي النجف يتظاهرون احتجاجا على تنصيب الوائلي محافظا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).