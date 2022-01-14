الإطاحة بإرهابي مطلوب في كركوك - عاجل

2022/01/14 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤/إرهاب في منطقة (الرش) بمحافظة كركوك".

واضافت انه، "تم إحالة المتهم المطلوب الى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

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