الغزي ومحافظ ذي قار يضعان حجر الأساس لإنشاء جسر شهداء الزيتون المعلق

2022/01/14 | 11:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – واعوضع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ومحافظ ذي قار محمد هادي حجر الأساس لانشاء جسر " شهداء الزيتون " المعلق.وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه "برعاية دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وضع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، ومحافظ ذي قار الدكتور المهندس محمد هادي الغزي، حجر الأساس لانشاء جسر شهداء الزيتون المعلق الجديد ضمن مشاريع صندوق الإعمار"وقال المحافظ: إن "الجسر الجديد مهم جداً لتطوير حركة النقل، وامتصاص الزخم المروري الذي تشهده مدينة الناصرية"، مشيراً الى أنه "تمت تسمية الجسر باسم الشهداء وفاءً لشهداء المحافظة من الشباب الذين سقطوا على الجسر طلباً للإصلاح وإعمار محافظتهم".

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