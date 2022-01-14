وفاة الابراشي.. الطبيب يرد على اتهامه بقتل الإعلامي.. ومحامي زوجته: نملك مستندات أن ما حصل جريمة

2022/01/14 | 11:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سمير صبري، المحامي المكلف من قبل زوجة الإعلامي المصري المتوفي، وائل الإبراشي، إن زوجته تقدمت بطلب لرفع قضية للتحقيق في ظروف الوفاة.

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