  المركزي يوضح قيمة الفوائد على 4 أنواع من القروض ويكشف توصياته



  المركزي يوضح قيمة الفوائد على 4 أنواع من القروض ويكشف توصياته
2022/01/14 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

أوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، قيمة الفوائد على 4 أنواع من القروض، فيما كشف عن توصياته للمصارف.

وقال وكيل محافظ البنك المركزي إحسان شمران الياسري في تصريح للوكالة الرسمية اطلعت عليه /المعلومة/ إن “البنك المركزي يشجع الكثير من المصارف على تخفيض الفوائد، وأن تتوسع بها لتقديم الخدمات المصرفية وشمول جميع المستفيدين”.

وأضاف أن […]

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