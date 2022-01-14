2022/01/14 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، قيمة الفوائد على 4 أنواع من القروض، فيما كشف عن توصياته للمصارف.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي إحسان شمران الياسري في تصريح للوكالة الرسمية اطلعت عليه /المعلومة/ إن “البنك المركزي يشجع الكثير من المصارف على تخفيض الفوائد، وأن تتوسع بها لتقديم الخدمات المصرفية وشمول جميع المستفيدين”.
وأضاف أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المركزي يوضح قيمة الفوائد على 4 أنواع من القروض ويكشف توصياته) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، قيمة الفوائد على 4 أنواع من القروض، فيما كشف عن توصياته للمصارف.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي إحسان شمران الياسري في تصريح للوكالة الرسمية اطلعت عليه /المعلومة/ إن “البنك المركزي يشجع الكثير من المصارف على تخفيض الفوائد، وأن تتوسع بها لتقديم الخدمات المصرفية وشمول جميع المستفيدين”.
وأضاف أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المركزي يوضح قيمة الفوائد على 4 أنواع من القروض ويكشف توصياته) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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