  المركزي يوضح قيمة الفوائد على 4 أنواع من القروض ويكشف توصياته

2022/01/14 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، قيمة الفوائد على 4 أنواع من القروض، فيما كشف عن توصياته للمصارف.وقال وكيل محافظ البنك المركزي إحسان شمران الياسري في تصريح للوكالة الرسمية اطلعت عليه /المعلومة/ إن “البنك المركزي يشجع الكثير من المصارف على تخفيض الفوائد، وأن تتوسع بها لتقديم الخدمات المصرفية وشمول جميع المستفيدين”.وأضاف أن […]

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