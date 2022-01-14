اقتصادي: موازنة العام الجار قد تقر بـ 135 تريليون دينار

2022/01/14 | 11:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح المختص بالشأن الاقتصادي، محمد علي الموسوي، ان موازنة العام الجاري قد يتم إقرارها بمبلغ 135 تريليون دينار، لافتا الى ان سعر صرف الدولار بحاجة الى تعديل حسب ماتراه الحكومة المقبلة.وقال الموسوي لـ /ألمعلومة/، ان “الموازنة قد يتم إقرارها بمبلغ 135 تريليون دينار، ولكن سعر صرف الدولار قد يخضع الى سياسة […]

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