تظاهرات امام منزل الصدر.. هذا هدفها(صور)

2022/01/14 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

تظاهر حملة شهادات الدبلوم في وزارة الداخلية والدفاع، اليوم الجمعة، أمام منزل زعيم التيار الصدري في الحنانة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "المتظاهرين طالبوا بتدخل الصدر لتحويلهم الى صنف المدني في وزارتهم".

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