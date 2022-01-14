عودة قريبة للتفاوض بين التيار الصدري والاطار التنسيقي

2022/01/14 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي سعد السعدي، اليوم الجمعة، عن قرب عودة التفاوض والحوار مع التيار الصدري في يخص ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وقال السعدي، لـ(بغداد اليوم) انه "ليس هناك قطيعة تامة بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، ولهذا قنوات الحوار موجودة ومفتوحة بين الطرفين، ونتوقع عودة التفاوض والحوار مع التيار الصدري في يخص ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خلال الأيام القليلة القادمة".

وأضاف ان "تشكيل الحكومة العراقية، فيما يخص تسمية واختيار رئيس الوزراء او الكابينة الوزارية، هناك اجماع سياسي على ان يكون هذا الأمر بالتوافق والاتفاق بين كل الاطراف السياسية، وخصوصاً الشيعية – الشيعية".

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