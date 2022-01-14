البيت الشيعي يدعو الى الوقوف صفا واحدا بوجه المؤامرات الهادفة للفتنة

2022/01/14 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئة العامة للبيت الشيعي العراقي، تشكيلها مؤسسةً اجتماعية ثقافية سياسية قوامها ابناء النخب الشيعية الفاعلة من انصار وعلماء المرجعية الدينية الرشيدة المقدسة.

وقال بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، ان "الاجتماع الاول لهيئة البيت الشيعي العراقي عقد نهاية عام ٢٠٢١ م وتقرر تشكيل مؤسسة البيت الشيعي العراقي تصم نخب الساحة السياسية الشيعية النزيهة من النواب والمسؤلين التنفيذيين وابناء الحركات الاسلامية والوطنية واحرار السياسة العراقية الحريصينً على وحدة الصف الشيعي

وبناء الوطن العراقي الواحد بكل طوائفه وقومياته فضلاً عن الشخصيات العلمية والادبية ونساء الشيعة العفيفات بكل التوصيفات".

واضاف ، ان "الهدف من البيت الشيعي الأساسي الحفاظ على الإرث الحضاري العظيم الذي تولدت منه الأفكار الشيعية واكتسبت ديمومتها من خلال التنسيق الواضح بين الخط المرجعي والخطوط الاجتماعية والسياسية الفاعلة والمسؤلة عن سلامة المواطن الشيعي والعراقي عموماً".

ودعا "الاطراف الشيعية للوقوف صفاً واحداً بوجه المؤامرات الهادفة لشق الصف الشيعي واثارة الفتن والتنافر".

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