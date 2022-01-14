قانون الموازنة المالية ليس نصا سماويا!.. مصطفى ابو ضيف الله

2022/01/14 | 11:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب مصطفى ابو ضيف الله:

ما معقولة ان يبقى أقرار الموازنات المالية رهينة عدم المسؤولية السياسية ، نتمنى من مجلس النواب الجديد تعديل قانون الادارة المالية والعمل على اقرار موازنات مالية لخمس سنوات قادمة مع السماح للحكومات وضمن تواريخ سنوية محددة اجراء موازنات تكميلية وتعديلها ضمن توقيتاتها السابقة .

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