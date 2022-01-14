تعرف على كميات الأمطار المتساقطة في العراق خلال 24 ساعة

2022/01/14 | 11:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، كميات الأمطار المتساقطة في العراق، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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