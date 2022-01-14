بالفيديو.. اللحظات الاولى للهجوم على مقر حزب تقدم

2022/01/14 | 11:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرصدت كاميرات المراقبة، فجر اليوم، شخصين على دراجة نارية قاما بتنفيذ هجوم على مقر تحالف تقدم في مدينة الاعظمية.واستنكر تحالف استهداف مقره في الاعظمية برمانتين يدوية من قبل مجموعة خارجة عن القانون والذي اسفر عن حدوث اضرار مادية .ان هذا العمل الارهابي يتزامن مع الانجازات الواسعة التي يحققها تحالف تقدم بالتعاون …

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اللحظات الاولى للهجوم على مقر حزب تقدم أولاً على النور نيوز.

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