سياسيون يحذرون من مخطط لتكريس التواجد الأميركي داخل العراق

2022/01/14 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذرت اطراف سياسية من مخطط لتكريس التواجد الأميركي داخل العراق، مبينة ان هناك مشاريع سياسية تهدف لابعاد الطرف الرافض للوجود الأميركي، إضافة الى تركيز التواجد الأجنبي في القواعد الموجودة في المناطق المؤيدة لذلك التواجد.وقال النائب عن تحالف الفتح احمد رحيم لـ /المعلومة/، ان “هناك مخطط سياسي يراد به جر العراق نحو […]

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