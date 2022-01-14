2022/01/14 | 12:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان، اليوم الجمعة، صدور امر قضائي ملزم من قبل المحكمة الاتحادية العليا، بإلغاء منصب الحلبوسي ونائبيه.وقال خشان، لوكالة ايرث نيوز، ان “القرار الولائي للمحكمة الاتحادية يعد خطوة أولى لإعادة ترتيب الإجراءات البرلمانية، كما انه متوقع ان المحكمة الاتحادية تمضي بالدعوى وفقا للإجراءات الدستورية، بشأن مخالفة عقد […]

ظهرت المقالة بعد الأمر الولائي..



خشان يتوقع إلغاء منصب الحلبوسي ونائبيه بقرار قضائي أولاً على ايرث نيوز.

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