2022/01/14 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجبار_الرفاعي يميز إريكُ فروم بين نمطين متضادّين لحياة الإنسان هما: "نمط الحياة الامتلاكي، ونمط الحياة الوجودي" ينفي كلُّ واحد منهما الآخر، وتتحدّد كيفيةُ عيش الإنسان ورؤيتُه للعالَم وشبكةُ علاقاته بما حوله على أساسهما.



نمطُ الحياة الوجودي هو أن يمتلك الإنسانُ الأشياءَ لا تمتلكه، ويشبع فيها احتياجاته المتنوعة بالحدود المتوازنة المعتدلة، ويتركز سعيُه في الحياة على عدم خسرانه لذاته، وعلى امتلاء وجوده وتك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نمط الحياة الامتلاكي ونمط الحياة الوجودي - عبدالجبار الرفاعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نمط الحياة الامتلاكي ونمط الحياة الوجودي - عبدالجبار الرفاعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).