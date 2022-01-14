محكوم بالاعدام.. وفاة نزيل في سجن الحوت بالناصرية    

2022/01/14 | 12:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بوفاة نزيل في سجن الحوت محكوم بالاعدام وفق المادة 4 ارهاب.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز إن “نزيلا في سجن الحوت بالناصرية، يبلغ من العمر 49 عاما ومحكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق المادة 4 إرهاب، توفي داخل السجن”.وأضاف أن “سبب الوفاة هو […]

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وفاة نزيل في سجن الحوت بالناصرية أولاً على ايرث نيوز.

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