قانوني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان- عاجل

2022/01/14 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الجمعة، على قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان.

وقال التميمي في تصريح له تابعته (بغداد اليوم) ان "قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان هو من القرارات التي تكون بناءً بطلب على العريضة دون مرافعة ودون تبليغ الطرف الآخر ودون أن يمس اصل الحق وهو اقرب الى القرارات الإدارية".وأضاف "ويعتبر هذا الأمر معلقا لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي فاما تأيده أو تلغيه تبعا لقرار الحكم النهائي".وأوضح ان "المواد 151 و152 و153 و216..مرافعات مدنية وقرار المحكمة الاتحادية بات وفق المادة 94 دستورا".

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