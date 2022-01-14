العراق والامارات يوقعان اتفاقية تعاون بلعبة الركبي

2022/01/14 | 12:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..وقعت لجنة الركبي العراقي مع الإتحاد الاماراتي للركبي اتفاقية تعاون لدعم وتطوير اللعبة في بلاد الرافدين.وذكرت لجنة الركبي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الاتفاقية تمت برعاية رئيس الاتحاد الاسيوي والعربي قيس الظالعي بحضور رئيس لجنة الركبي فريق هزاع واعضاء لجنة الركبي ورجال الاعلام الرياضي في قاعة المؤتمرات بكلية التربية البدنية وعلوم […]

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