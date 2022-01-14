الاتحاد يستبعد فوز زيباري برئاسة الجمهورية بسبب ملفات الفساد

2022/01/14 | 12:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استبعد الاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة، حصول مرشح الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري على ثقة البرلمان بسبب اقالته في وقت سابق بتهم الفساد.وقالت النائب السابق عن الاتحاد ريزان شيخ دلير في حوار متلفز تابعته/المعلومة/ ان ” مرشح الاتحاد الوطني الوحيد لرئاسة الجمهورية هو برهم صالح و لم نصل الى اتفاقات مع الديمقراطي الكردستاني حول […]

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