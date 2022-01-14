القبض على ثلاثة من كبار تجار المخدرات في ذي قار

2022/01/14 | 12:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على ثلاثة من كبار تجار المخدرات في المحافظة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “قوة تابعة لمكتب مكافحة المخدرات اعتقلت بعملية نوعية ثلاثة تجار مخدرات أعمارهم في الثلاثينات وبحوزتهم 5000 حبة مخدرة، و720 غرام من مسحوق المخدرات”.وأضاف ان “المتهمين جرى نقلهم […]

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