أمطار وثلوج.. طقس الايام الأربعة المقبلة في العراق

2022/01/14 | 12:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الجمعة، هطول أمطار وتساقط الثلوج

وانخفاض في درجات الحراة خلال الايام

الاربعة المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية

نيوز، أن "طقس يوم غد السبت سيكون غائماً

جزئ

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