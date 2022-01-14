انفجار يستهدف مقر حزب رئيس البرلمان العراقي

2022/01/14 | 12:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر في الشرطة العراقية، إن

انفجاراً بعبوة ناسفة استهدف مقر حزب

تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب

العراقي محمد الحلبوسي في بغداد في ساعة

مبكرة من صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى

إصابة حارسين.

وذكر

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