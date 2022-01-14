2022/01/14 | 12:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد انضم لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم أمير العماري، إلى نادي جوتنبرغ السويدي.وقال والد اللاعب في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “أمير العماري وقع على عقد انضمامه إلى صفوف نادي جوتنبرغ السويدي بعد ان توصلت ادارته الى الاتفاق مع فريقه السابق هالمستاد”.واوضح أن “انتقال العماري إلى جوتنبرغ تعتبر خطوة إلى الأمام في مشوار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أمير العماري ينضم إلى جوتنبرغ السويدي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أمير العماري ينضم إلى جوتنبرغ السويدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).