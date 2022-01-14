منتخب الناشئين بكرة اليد يصل إيران ويبدأ التحضير لبطولة شوستار الدولية

2022/01/14 | 12:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وصل منتخب الناشئين بكرة اليد الى الجمهورية الاسلامية الإيرانية للمشاركة في بطولة شوستار الدولية.وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وفد منتخبنا الوطني للناشئين وصل إلى مدينة شوشتار الإيرانية الواقعة في الاهواز للمشاركة في بطولة (شوشتار) الدولية”.واوضح ان “منتخبنا الوطني اجرى وحدة تدريبية خفيفة للاسترخاء […]

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