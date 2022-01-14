الكويت.. حريق في مصفاة الأحمدي يسفر عن إصابات شديدة

2022/01/14 | 12:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة البترول الوطنية الكويتية إن حريقا اندلع، صباح الجمعة، في وحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي وأدى إلى وقوع إصابات.

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