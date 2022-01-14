2022/01/14 | 12:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلن مصرف التنمية الدولي ،اليوم الجمعة،عن افتتاح فرع لأول مصرف عراقي في الإمارات.وذكر بيان لمصرف التنمية تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أنه"حصل على ترخيص من مصرف الإمارات المركزي بافتتاح أول فرع إقليمي في إمارة دبي وتحت مظلة البنك المركزي العراقي".وأضاف أن" هذا المصرف يعد المصرف الخاص الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة ليكون مركزاً ونقطة انطلاق لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين ،وتنشيط التبادل المالي والتجاري لخدمة الاقتصاد العراقي بقطاعيه العام والخاص".

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