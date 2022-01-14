2022/01/14 | 12:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو صور لاستبدال علم الإمارات بعلم الكويت خلال مراسم افتتاح رسمية في لبنان، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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