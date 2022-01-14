الفاصولياء تساعد على خفض مستويات السكر لدى مرضى السكري

2022/01/14 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يقول أطباء بريطانيون إن تناول الفاصولياء أمر جيد لتقليل مستويات السكر، بما في ذلك مرضى السكري.وفقًا لصحيفة Daily Express ، درس الخبراء ردود فعل البالغين المصابين بالسكري من النوع 2 على تناول الأرز، وكذلك تناوله مع الفاصولياء.الأرز هو غذاء مرتفع بمؤشر نسبة السكر في الدم ويمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم […]

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