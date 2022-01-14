إصابة الناشط حيدر الصالحي بكسور وجروح بعد تعرضه لاعتداء من مجهولين في الناصرية

2022/01/14 | 12:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الجمعة، بإصابة الناشط حيدر الصالحي بكسور وجروح بعد تعرضه لاعتداء من مجهولين وسط مدينة الناصرية.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “مجهولين يستقلون عجلة صالون اعترضوا عجلة الناشط في تظاهرات المحافظة، حيدر الصالحي في شارع الإسكان القديم وسط مدينة الناصرية وقاموا بالاعتداء عليه”.وأضاف ان “المجهولين […]

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