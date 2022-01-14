أستراليا تلغي تأشيرة المصنف الأول عالميا للمرة الثانية

2022/01/14 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

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ألغت السلطات الأسترالية للمرة الثانية تأشيرة دخول نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم، إلى أراضيها للمرة الثانية وستقوم بترحيله، بسبب مسألة عدم تلقيه اللقاح ضد كوفيد-19 كما اعلن وزير الهجرة الجمعة.

وقال وزير الهجرة أليكس هوك، في بيان أصدره “اليوم لقد مارست سلطتي بموجب المادة 133 ج (3) من قانون الهجرة لإلغاء التأشيرة التي يحملها السيد نوفاك ديوكوفيتش لأسباب تتعلق بالصحة والنظام، على أساس أن القيام بذلك من المصلحة العامة".

ويعني القرار منع ديوكوفيتش من الحصول على تأشيرة دخول إلى أستراليا لمدة 3 سنوات إلا في ظروف استثنائية.

وقال هوك إن حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون "ملتزمة بشدة بحماية حدود أستراليا، لا سيما فيما يتعلق بوباء كوفيد_19".

وقالت مصادر مقربة، إن اللاعب الصربي يدرس الخيارات المتاحة أمامه بعد صدور هذا القرار.

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