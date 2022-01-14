مصرع 3 وإصابة 25 آخرين جراء خروج قطار عن مساره في الهند (صور)

2022/01/14 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مسؤولون في الهند، اليوم الجمعة، عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 25 آخرين على الأقل جراء خروج قطار عن مساره فى ولاية غرب البنغال، أمس الخميس.وذكرت مصادر صحافية أن 12 عربة من القطار خرجت عن القضبان فيما انقلبت ثلاث عربات، مضيفة أن سلطات السكك الحديدية أمرت بفتح تحقيق في الحادث.وتابعت المصادر أن القطار كان في طريقه من ولاية راجستان إلى ولاية آسام، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.ويشار إلى أن حوادث القطارات تشيع في الهند بسبب تهالك السكك الحديدية والقطارات، وكان 127 شخصا قد لقوا مصرعهم عام 2016 جراء خروج 14 عربة قطار عن القضبان بولاية أوتار براديش والتي تعد إحدى أسوأ حوادث القطارات في البلاد.

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