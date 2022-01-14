الهند.. ارتفاع عدد قتلى خروج قطار عن مساره

2022/01/14 | 12:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفع عدد القتلى، إثر خروج قطار عن مساره يوم أمس في ولاية غرب البنغال الهندية، إلى 9 أشخاص.وقال المتحدث باسم وزارة السكك الحديدية، راجيف جين، إن رجال الإنقاذ أزالوا 12 عربة متضررة، وانتشلوا أربع جثث إضافية مما رفع عدد القتلى إلى تسعة.وأوضح أن “45 شخصا على الأقل أصيبوا في الحادث […]

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