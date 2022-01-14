الشيخ حمودي يدين استهداف البعثات الدبلوماسية الاجنبية

2022/01/14 | 12:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دان رئيس رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الجمعة، استهداف البعثات الدبلوماسية الاجنبية في هذا التوقيت الحساس.وقال الشيخ حمودي في بيان، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، إن “استهداف البعثات الدبلوماسية الاجنبية ومقرات قوى سياسية في هذا التوقيت الحساس”، مؤكدا انه “عمل جبان يفضح هوية من يقف ورائه من جهات […]

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