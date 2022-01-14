الاطار: الامر الولائي للمحكمة يمنح فرصة اوسع للحوار بين الكتل

2022/01/14 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد عضو الاطار التنسيقي عن دولة القانون عمران الكركوشي، الجمعة، ان الامر الولائي للمحكمة يمنح فرصة اوسع للحوار بين الكتل السياسية، مبينا انه لا يوجد رفض جوهري لمفهوم المعارضة داخل الاطار التنسيقي.وقال الكركوشي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” الامر الولائي للمحكمة يمنح فرصة اوسع للحوار بين الكتل السياسية وانه لا يوجد […]

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