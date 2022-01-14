  السعودية تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة بإصابات كورونا

2022/01/14 | 13:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… سجلت السعودية، اليوم الجمعة، حصيلة قياسية جديدة بعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغت 5628 حالة، بعد أن سجلت يوم أمس 5499 حالة.السعودية تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة بإصابات كوروناالسعودية تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات فيروس كورونا وأعلنت وزارة الصحة، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة يبلغ 604672 حالة، […]

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