إستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش للمرة الثانية

2022/01/14 | 13:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت إستراليا تأشيرة دخول نجم كرة المضرب الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، إلى أراضيها للمرة الثانية وستقوم بترحيله بسبب مسألة عدم تلقيه اللقاح ضد كوفيد-19 كما أعلن وزير الهجرة، أليكس هوك، الجمعة.

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