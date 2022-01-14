2022/01/14 | 13:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة جزيرة جاوا الإندونيسية الجمعة، حسبما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي.

وأوضح المركز أن الزلزال ضرب على عمق 37 كيلومترًا عند الساعة 09,05 بتوقيت غرينتش جنوب غرب الجزيرة، وشعر به السكان في العاصمة جاكرتا.

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