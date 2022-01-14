طبيب روسي:”كوفيد-19″ يمكن أن يسبب فقدان الوزن أو زيادته

2022/01/14 | 13:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الدكتور يوري بوتيشكين، أخصائي الغدد الصماء من الجامعة الطبية الوطنية للبحوث الطبية، أن زيادة الوزن بعد الإصابة بـ “كوفيد-19” يمكن التخلص منه بالنشاط البدني.ويشير الأخصائي في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن عدوى الفيروس التاجي المستجد، يمكن أن تسبب زيادة في الوزن أو فقدانه.ويعتمد هذا على مسار المرض.لأن […]

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