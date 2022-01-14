الاتحاد الوطني: رئاسة الجمهورية لنا.. هذا ما نحذر منه!

2022/01/14 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، أن منصب رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة هو من استحقاق الحزب.

وقال القيادي في الحزب غياث السورجي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك بمنصب رئاسة الجمهورية، كون هذا المنصب من استحقاقه السياسي، ومرشحنا الوحيد حتى اللحظة هو (برهم صالح) وهناك حوارات مع كافة الاطراف لدعم هذا الترشيح".

وأضاف السورجي: "اننا نحذر من أي اختلاف بين الحزبيين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق بشأن المنصب".

وأكد أن "تداعياته ستدفع باتجاه الى انقسام بينهما وتجاوز الاتفاق السابق منذ عام 2007 وزمن رئيس الاتحاد الوطني السابق جلال طالباني، المبرم بهدف استقرار الإقليم".

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