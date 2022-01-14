 الاردن تحضر منتخب الجمناستك للاستحقاقات المقبلة

2022/01/14 | 13:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد يجري المنتخب الوطني العراقي بالجمناستك معسكراً تدريبياً في الأردن لمدة عشرة أيام حيث كان بدأ في السابع من شهر كانون الثاني الجاري ويستمر حتى السابع عشر منه.وقال النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، رئيس الاتحاد العراقي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة إياد نجف في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “سموّ الأميرة […]

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