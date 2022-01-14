المالكي: خفض سعر الدولار أولى خطواتنا سواء كنا في الحكومة أو المعارضة

2022/01/14 | 13:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الجمعة، عن توجيه أصدره رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لنواب كتلته بالعمل على خفض سعر صرف الدولار.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، أن “المالكي أكد خلال اجتماع لدولة القانون المضي قدما باتجاه خفض سعر الدولار”، مبينا ان “هذه الخطوة من أولويات عمل تحالفه في البرلمان الجديد أولى […]

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