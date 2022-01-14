القبض على امرأة بتهمة المتاجرة بالفتيات واستغلالهن

2022/01/14 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية القبض على متهمة لقيامها المتاجرة بالفتيات واستغلالهن جنوب شرقي بغداد.

وأوضح بيان للوزارة ان مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر قسم الرصافة توفرت لديها معلومات عن وجود امرأة تقوم المتاجرة بالفتيات واستغلالهن ضمن منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد تم على اثرها تشكيل فريق عمل لمتابعة المتهمة وبعد التحري وجمع المعلومات والذي قام بنصب كمين محكم بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والقبض على المتهمة وتدوين أقوالها وتوقيفها قانون الاتجار بالبشر.

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