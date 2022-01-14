زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب قبالة جزيرة جاوا الإندونيسية

2022/01/14 | 13:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / متابعات ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات، اليوم الجمعة، قبالة جزيرة جاوا الإندونيسية.وأوضح مركز المسح الجيولوجي الأميركي، أن الزلزال ضرب على عمق 37 كيلومترًا جنوب غرب الجزيرة، وشعر به السكان في العاصمة جاكرتا.

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