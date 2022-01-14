سوليفان: مستعدون للدبلوماسية أو العدوان مع روسيا

2022/01/14 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، إنه إذا اختارت روسيا غزو أوكرانيا، فإنها ستتعامل مع العواقب التي قد تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وقال في إيجاز صحافي، إن بلاده لا تزال تعتقد أن مسار الدبلوماسية يمكن أن يعمل بطريقة تعكس مبادئنا، مشيراً إلى أن من المؤكد أن احتمال الغزو العسكري مرتفع، وأن الولايات المتحدة لا أوهام لديها حول الغزو، لكنه نفى ما يقال عن تقليل القوات الأميركية في أوروبا.

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