روسيا تدرج اثنين من مساعدي نافالني على قوائم الإرهاب

2022/01/14 | 13:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُدرج اسما اثنين من مساعدي معارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني على القوائم الروسية "للإرهاب والتطرف"، بحسب لائحة جهاز الاستخبارات المالية الروسية التي نقلت عنها وكالة فرانس برس.

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