2022/01/14 | 13:40 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لافروف: من أولويات روسيا عقد مؤتمر إيراني-عربي ستشمل أجندته قضايا المنطقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/14 | 13:40.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف: من أولويات روسيا عقد مؤتمر إيراني-عربي ستشمل أجندته قضايا المنطقة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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