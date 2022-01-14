ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل نهائي السوبر الإسباني

2022/01/14 | 13:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي، إصابة أحد مدافعيه بـ فيروس كورونا “كوفيد -19″، وبالتالي غيابه عن نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بلباو.وقال ريال مدريد في بيانه: “لقد خضع لاعبنا داني كارفاخال، لفحوصات كورونا وجاءت النتيجة إيجابية”.وبذلك لن يتواجد كارفاخال في المواجهة المنتظرة الأحد القادم أمام أتلتيك بلباو […]

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