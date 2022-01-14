الانبار تكشف عن تحضيرات لمؤتمر دمج اسر  ارهابيي داعش العائدين من الهول

2022/01/14 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر امني في محافظة الانبار ، الجمعة ، عن وجود تحضير لعقد مؤتمر يدعوا الى استقبال اسر ارهابي داعش في مخيم الهول شمال سوريا واعادتهم الى مناطقهم المحررة .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” تحضيرات تجري وبسرية تامة لعقد مؤتمر بحضور شيوخ ووجهاء الانبار في احدى المحافظات […]

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