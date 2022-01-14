2022/01/14 | 13:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الاتصالات، الجمعة، عن حصول العراق على المركز 47 عالمياً بتوفير خدمات الانترنت.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (14 كانون الثاني 2022)، إن "حصول العراق على هذه المرتبة ياتي ضمن التصنيف العالمي لخدمات الانترنت"، مؤكداً أن "صعود العراق تدريجياً لهذا المركز جاء نتيجة الجهود المبذولة لتحسين وتطوير خدمة الانترنت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم وزارة الاتصالات: العراق في المركز 47 عالمياً من حيث خدمة الإنترنت) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم وزارة الاتصالات: العراق في المركز 47 عالمياً من حيث خدمة الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).